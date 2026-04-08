        Sillyon'un Büyük İskender'e geçit vermeyen surları ayağa kaldırıldı

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'nın Serik ilçesindeki Sillyon Antik Kenti'nde, Büyük İskender'e geçit vermeyen savunma sistemi olarak bilinen tarihi surlar, restore edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 11:22 Güncelleme:
        Antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında Opet ana sponsorluğunda çalışmalar sürüyor.

        Yaşamın kesintisiz 7 bin yıldır sürdüğü, birçok kültüre ev sahipliği yapması nedeniyle "medeniyetlerin beşiği" olarak anılan Sillyon, güçlü savunma sistemi sayesinde Büyük İskender tarafından ele geçirilemeyen şehir olarak tarihe geçti.

        Ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkaran antik Pamfilya bölgesinin önemli kentlerinden Sillyon'da yürütülen çalışmalar kapsamında, kentin batı kesiminde yer alan Helenistik döneme ait surlar yeniden ayağa kaldırıldı.

        Ayrıca, surlar arasında yer alan ve Anadolu’nun en iyi korunmuş örneklerinden biri olarak gösterilen Helenistik kulede de destekleme ve onarım çalışmaları sürdürülüyor.

        - "Sillyon'un arazi yapısı dolayısıyla güçlü bir savunma sistemi var"

        Sillyon Antik Kenti Kazı Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Taşkıran, AA muhabirine, Sillyon'un savunma sistemine özel merakı olduğunu, doktora tezini de bu sistem üzerine kurduğunu söyledi.

        Sillyon'un doğal korunaklı bir yapısı bulunduğunu belirten Taşkıran, antik dönemde savunmanın sadece mimariye bağlanamayacağına, kentin bulunduğu stratejik noktanın da savunma anlayışını belirlediğine dikkati çekti.

        Bu stratejik noktanın askeri anlamda kentin yapısını ve mimarisini de etkilediğini anlatan Taşkıran, "Sillyon'un arazi yapısı dolayısıyla güçlü bir savunma sistemi var. Buna rağmen Helenistik dönemde savunmada bir zafiyet olmasın diye kentin ulaşıma müsait tek kısım olan batı tarafına da bir sur sistemi oluşturulmuş. Bu surların arasına belirli aralıklarla kuleler inşa edilmiş. Zaten aşılmaz olan o savunma, Helenistik dönemdeki o sur sistemiyle tamamen imkansız hale gelmiş. Kente zarar veren önemli bir saldırı bu nedenle tarihte hiç görülmedi." dedi.

        - "Anadolu'da bütün detaylarıyla korunmuş eşsiz bir eser"

        Bu surların hem Bizans hem Selçuklu hem de Osmanlı döneminde kullanılmaya devam ettiğine işaret eden Taşkıran, "Müslüman Türkler bölgeyi fethettiğinde bölgeye tamamen hakim oldukları için surlara, kulelere fazla ihtiyaç duyulmuyor. Bu yapıların bazıları konaklama ihtiyacı dolayısıyla Osmanlı döneminde onarılmış. Geçen yıl Helenistik kule ve kendisine bağlı surda restorasyon çalışmasına başladık. Surun bir kısmı yıkılmıştı, onardık. Tamamen kendi orijinal malzemelerini kullandık. Sillyon'un sembolü olan o savunma yapısı, suru ayağa kaldırmamızla net bir şekilde ortaya çıktı." diye konuştu.

        Surlardaki Helenistik kulenin de sağlam bir şekilde ayakta durduğunu dile getiren Taşkıran, "Anadolu'da bütün detaylarıyla korunmuş eşsiz bir eser. Bu yıl da kulede destekleme ve onarım çalışmaları devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        Borsada ateşkes coşkusu
        Borsada ateşkes coşkusu
        Trump: Ortadoğu'nun altın çağı olabilir
        Trump: Ortadoğu'nun altın çağı olabilir
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Ateşkesin ardından altında yükseliş
        Ateşkesin ardından altında yükseliş
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        İfade verecek
        İfade verecek
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Tam değişken fon zamanı
        Tam değişken fon zamanı
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        "Ben daha güzelim"
        "Ben daha güzelim"
        14 yıl önceki halini paylaştı
        14 yıl önceki halini paylaştı
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Mevlüt öğretmeni 229 km hızla öldürmüştü... Yürek yakan kazaya büyük ceza!
        Mevlüt öğretmeni 229 km hızla öldürmüştü... Yürek yakan kazaya büyük ceza!
        Artık o cihazlar da yenilenip satılabilecek
        Artık o cihazlar da yenilenip satılabilecek

        Benzer Haberler

        TÜRSAB başkanından 'son dakika' ve 'iç turizm' uyarısı
        TÜRSAB başkanından 'son dakika' ve 'iç turizm' uyarısı
        Korkuteli OSB'de tarım ve gıda sektörü öne çıkacak
        Korkuteli OSB'de tarım ve gıda sektörü öne çıkacak
        Göz ardı edilen karın içi varisler girişimsel radyolojiyle hızlı teşhis edi...
        Göz ardı edilen karın içi varisler girişimsel radyolojiyle hızlı teşhis edi...
        Kumluca'da "27. Tarım ve Seracılık Festivali" hazırlıkları sürüyor
        Kumluca'da "27. Tarım ve Seracılık Festivali" hazırlıkları sürüyor
        Antalya'da 'taralı' kavga: 1 yaralı Olayla alakası olmayıp polisi görünce '...
        Antalya'da 'taralı' kavga: 1 yaralı Olayla alakası olmayıp polisi görünce '...
        Antalya'da kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        Antalya'da kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor