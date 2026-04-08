Yöresel Ürünler Fuarı'nda 65 kadın kooperatifi ürünlerini sergileyecek

Antalya'da "Sizin oraların nesi meşhur?" sloganıyla bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) 65 kadın kooperatifi, yerel mirası tanıtacak. Antalya Ticaret Borsasının (ATB) öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle gerçekleştirilen fuar, 22-26 Nisan'da ANFAŞ Fuar Merkezi'nde ziyaretçilere kapılarını açacak. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Anadolu Ajansı

