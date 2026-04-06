Ardahan'da yayla evleri baharda kar altında kaldı
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde bulunan yayla evleri, ilkbahar aylarında da etkisini sürdüren yağışla kara gömüldü.
Giriş: 06.04.2026 - 09:21 Güncelleme:
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde bulunan yayla evleri, ilkbahar aylarında da etkisini sürdüren yağışla kara gömüldü.
Ardahan-Artvin arasındaki yaklaşık 2 bin 580 rakımlı Bülbülan Yaylası bölgesinde, kıştan kalma günler yaşanıyor.
İlkbahar mevsiminde de yoğun karın etkili olduğu bölgede, yöre halkının yazın kullandığı evler kar altında kaldı.
Tek katlı yapıların neredeyse tamamının kara gömüldüğü bölgede, dondurucu soğuklar da etkili oluyor.
