        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde mayıs ayının son gününde kar etkili oldu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2026 - 13:39 Güncelleme:
        Kentte bir süredir aralıklarla devam eden sağanak, yüksek rakımlı bölgelerde yerini kara bıraktı. Yağışla birlikte yüksek kesimler beyaza büründü.

        Kenti Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde de bazı noktalar karla kaplandı.

        Öte yandan güzergahta sis de etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer düştüğü yolda sürücüler kontrollü şekilde ilerledi.

        Kar ve sisin etkisini sürdürdüğü bölgede sürücülerden dikkatli olmaları istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

