Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde mayıs ayının son gününde kar etkili oldu.
Kentte bir süredir aralıklarla devam eden sağanak, yüksek rakımlı bölgelerde yerini kara bıraktı. Yağışla birlikte yüksek kesimler beyaza büründü.
Kenti Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde de bazı noktalar karla kaplandı.
Öte yandan güzergahta sis de etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer düştüğü yolda sürücüler kontrollü şekilde ilerledi.
Kar ve sisin etkisini sürdürdüğü bölgede sürücülerden dikkatli olmaları istendi.
