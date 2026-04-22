        Artvin Haberleri Karadeniz'in bakir ormanları uluslararası projeyle tespit edilecek

        Artvin Çoruh Üniversitesinin (AÇÜ) öncülüğünde hazırlanan "Karadeniz İçin Yeşil Bir Çözüm Olarak Bakir Ormanların Korunması" projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 15:49 Güncelleme:
        Gürcistan Doğa ve Çevre Derneği, Batum Şota Rustaveli ile Yunanistan Selanik Aristoteles üniversitelerinin de yer aldığı proje kapsamında yapılacak çalışmalarla, Karadeniz'de biyolojik çeşitliliğin ve doğal mirasın korunması amaçlanıyor.

        Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan AÇÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın, sanayileşme, şehirleşme ve hızla artan dünya nüfusunun, doğa üzerindeki baskıyı giderek artırdığını söyledi.

        Aydın, küresel iklim değişikliğinin dünyanın ve insanlığın geleceğini tehdit ettiğini belirterek, "Bizler, doğayla mücadele etmekten vazgeçip doğayla birlikte yaşamayı öğrenmek zorundayız. Aksi halde bu durum, insanlık için büyük bir felaket anlamına gelecektir. Doğa, atalarımızdan bize kalan bir miras değil, çocuklarımızdan ödünç aldığımız bir emanettir." diye konuştu.

        Doğaya verilen zararın katlanarak dönebileceğine işaret eden Aydın, "Dolayısıyla bilim insanları da bu durumun farkında olarak doğayı ve bakir alanları korumaya yönelik projeler geliştirmektedir. Karadeniz havzasındaki bitki zenginliği bizim için önemli. Bakir ormanların tespiti, haritalanması ve korunmasına yönelik yapılabileceklerin ortaya konulması konusundaki bu proje bizler için önemli." dedi.

        Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Özgür Eminağaoğlu ise projenin bütçesinin 452 bin avro olduğunu ifade ederek, "18 ay sürecek bu proje başta Türkiye, Gürcistan ve Yunanistan olmak üzere Karadeniz havzasındaki paydaşların katılımıyla, bakir ormanların tespiti, haritalanması ve korunmasına yönelik ortak yöntemlerin geliştirilmesi, üniversiteler arası işbirliğinin güçlendirilmesi, biyolojik çeşitlilik ile doğal mirasın korunmasını hedefliyor." diye konuştu.

        Eminağaoğlu, dünya genelinde bakir orman varlığında Rusya'nın yaklaşık 311 milyon hektarla ilk sırada yer aldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Türkiye ise orman varlığı açısından zengin ülkeler arasında yer almaktadır ve yaklaşık 23,4 milyon hektarlık orman alanına sahiptir. Bu alanların önemli bir bölümü koruma statüsünde bulunmakla birlikte, bizim bu projedeki temel hedefimiz, koruma statüsü dışında kalan bakir ormanların tespit edilmesidir. Ülkemizde bakir orman kavramına yakın bir diğer kavram ise doğal yaşlı ormanlardır. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, bugüne kadar 19 doğal yaşlı orman alanı tespit edilmiştir. Giresun ve Ordu gibi illerde yürütülen çalışmalarla birlikte bu sayının artırılmasına yönelik süreç devam etmektedir. Türkiye ormanlarının yaklaşık yüzde 95'i doğal orman niteliğindedir. Avrupa'da ise bu oran oldukça düşüktür ve bakir ormanların oranı yüzde 1 seviyesindedir. Bu açıdan bakıldığında Türkiye önemli bir potansiyele sahiptir."

        Konuşmaların ardından proje ortağı ülkelerden gelen akademisyenler sunum yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

