Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın'da "Medya ve Darbeler" paneli

        Aydın'da "Medya ve Darbeler" paneli

        Aydın'da İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürlüğünce "Medya ve Darbeler" konulu panel gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 16:19 Güncelleme:
        Aydın'da "Medya ve Darbeler" paneli

        Aydın'da İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürlüğünce "Medya ve Darbeler" konulu panel gerçekleştirildi.

        Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen panele Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesinden Prof. Dr. Turan Akkoyun ve Dr. Öğretim Üyesi Hüsna Yılmaz ile müze görevlisi Bircan Kayacan ve gazeteci İrem Delice sunumlar yaptı.

        Panelde medya ile darbeler arasındaki ilişkinin tarihsel süreçteki etkileri ele alındı.

        Konuşmacılar, Türk basınının darbe dönemlerindeki rolü, kamuoyunun yönlendirilmesi, bilgi akışı ve medyanın demokrasi üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Programa İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürü Sezgin Sağun, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, MHP İl Başkanı Osmangazi Cihangiroğlu ve kurum müdürleri de katıldı.









        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        İstanbul'da dev final!
        İstanbul'da dev final!
        3 kişiyi öldürmüştü... Selektör katliamı kamerada!
        3 kişiyi öldürmüştü... Selektör katliamı kamerada!
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        Malatya'da korkutan deprem!
        Malatya'da korkutan deprem!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Trump'tan Küba'ya "yeni bir ilişki" teklifi
        Trump'tan Küba'ya "yeni bir ilişki" teklifi
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        "İçimin yağları eridi"
        "İçimin yağları eridi"
        Korel: 'Ağlıyordum' derken yalan değildi
        Korel: 'Ağlıyordum' derken yalan değildi
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Icardi'de şimdilik sonuç çıkmadı
        Icardi'de şimdilik sonuç çıkmadı
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor

        Benzer Haberler

        Aydın Büyükşehir'in yatırımları sürüyor
        Aydın Büyükşehir'in yatırımları sürüyor
        İncirliova'nın yeni meydan Projesi'nde ilk kazma vuruldu
        İncirliova'nın yeni meydan Projesi'nde ilk kazma vuruldu
        Söke Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği için geri sayım
        Söke Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği için geri sayım
        Aydın'da ormanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı
        Aydın'da ormanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı
        Kayısı bahçelerinde hasat başladı
        Kayısı bahçelerinde hasat başladı
        Kuşadası'nda gençlerden Narkotır'a yoğun ilgi
        Kuşadası'nda gençlerden Narkotır'a yoğun ilgi