Aydın'da yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. F.S'nin (45) kullandığı Ben Turizm'e ait 27 AZJ 035 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Aydın-Denizli kara yolu Feslek Mahallesi girişinde A.B. yönetimindeki 09 Z 0548 plakalı minibüsle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüsteki yolcu Halil Fidan'ın (79) kaza yerinde hayatı kaybettiği belirlendi. Kazada sürücüler ile otobüsteki yolcu M.K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.