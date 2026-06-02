Parmos Bordo Basketbol takımı Bandırma'da şampiyonluğu kutladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Parmos Bordo Basketbol takımı, şampiyonluk kupasını Bandırma'ya getirdi. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off finalinde Gaziantep Basketbol'u mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Parmos Bandırma Basketbol Kulübü şampiyonluk kupasını Bandırma'ya getirdi. Cumhuriyet Meydanı'nda hazırlanan sahnede kulüp yöneticileri, oyuncular ve altyapı oyuncularının katılımıyla gerçekleştirilen törende takım kaptanı Orhan Hacıyeva kupayı kaldırdı. Şarkıcı Demet Akalın'ın konser verdiği şampiyonluk kutlaması havai fişek gösterisinin ardından sona erdi.

