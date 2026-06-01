Balıkesir'de otomobille yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde otomobille yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 14 kişi hafif yaralandı. Karamanköy kavşağında, M.Y. idaresindeki 10 M 0090 plakalı yolcu minibüsü ile I.Ç'nin kullandığı 10 BH 301 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan 14 yolcu hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlattı.

