Bartın'da sağanak sonucu ev ve yolları su bastı

Bartın'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte 3 gündür devam eden ve etkisini artıran sağanak, Muratbey köyünde sele yol açtı. Derelerin taşmasıyla Karabük yolu kısmen su altında kaldı. Kara yolunda trafik kontrollü sağlanırken, köylerdeki bazı evler ile tarım arazilerini de su bastı.

