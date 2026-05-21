        Batman'da asansör boşluğunu düşen kişi öldü

        Batman'da asansör boşluğunu düşen kişi öldü

        Batman'da asansörde mahsur kalanları kurtarmak isterken boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 12:02 Güncelleme:
        Ziya Baltaş (67), Belde Mahallesi'nde yaşadığı sitede elektriğin kesilmesi nedeniyle asansörde mahsur kalan 2 kişiyi kurtarmak için asansör kapısını açmaya çalıştı.

        Baltaş, kapının aniden açılmasıyla asansör boşluğuna düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Baltaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Asansörde mahsur kalan 2 kişi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

