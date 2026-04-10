Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Batman'da gazetecilerden "kavga" ihbarına gelen polislere sürpriz kutlama

        Batman'da gazeteciler, "kavga çıktı" ihbarıyla çağırdıkları polis ekiplerine Türk Polis Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sürpriz yaptı.

        Giriş: 10.04.2026 - 14:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman Çalışan Gazeteciler Derneğinden alınan bilgiye göre, kentte bir grup gazeteci, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla polis ekiplerine sürpriz hazırladı.

        Atatürk Bulvarı'nda bir araya gelen gazeteciler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bıçaklı kavga ihbarında bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerini karşılayan gazeteciler, Türk Polis Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak ekiplere baklava ikram etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Polis Haftası'nı kutladı
        Polis Haftası'nı kutladı
        "Toz duman dağıldıktan sonra Türkiye’nin not artırımları başlar"
        "Toz duman dağıldıktan sonra Türkiye’nin not artırımları başlar"
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Yasak aşk cinayetinde 2 kadına büyük ceza!
        Yasak aşk cinayetinde 2 kadına büyük ceza!
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        AB'de yeni dijital sınır kontrolleri
        AB'de yeni dijital sınır kontrolleri
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Barış Alper takımını sırtladı!
        İş yerinde arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu!
        İş yerinde arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        Beşiktaş çıkış peşinde!
        Beşiktaş çıkış peşinde!

        Benzer Haberler

        Batman'da Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mevli...
        Batman'da Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mevli...
        Batman'da "Çanakkale Ruhu" programı düzenlendi
        Batman'da "Çanakkale Ruhu" programı düzenlendi
        Sağanak nedeniyle çöken ağılda 6 keçi öldü
        Sağanak nedeniyle çöken ağılda 6 keçi öldü
        Batman polisine tatlı sürpriz
        Batman polisine tatlı sürpriz
        Kavga ihbarına giden polislere gazetecilerden baklavalı kutlama
        Kavga ihbarına giden polislere gazetecilerden baklavalı kutlama
        Coğrafi işaretli Sason çileğinde hasat mayısa kaldı
        Coğrafi işaretli Sason çileğinde hasat mayısa kaldı