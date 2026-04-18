        Batman Haberleri Batman'da kaçak silah operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Batman'da kaçak silah operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Batman'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 12:15 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sason Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen planlı çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 3 adreste yapılan aramalarda 2 uzun namlulu piyade tüfeği, 4 şarjör, 215 piyade tüfeği mühimmatı, 2 tabanca, 3 tabanca şarjörü, 40 tabanca fişeği, 3 tüfek, 30 tüfek fişeği, 8 tüfek fişek şoku ve havalı tüfek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.Ş.Y. ve İ.Y, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

