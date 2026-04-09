Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Trendyol 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Batman Petrolspor, coşkuyla karşılandı

        Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Batman Petrolspor, kentte coşkuyla karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 23:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman Petrolspor, ligin 35. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sincan Belediyesi Ankaraspor’u 3-2 mağlup etti.

        Grupta puanını 79’a yükselten Batman ekibi, en yakın takipçisi Muğlaspor ile arasındaki farkı 14 puana çıkararak şampiyonluğu garantiledi ve Trendyol 1. Lig’e yükselmeye hak kazandı.

        Takımın kente gelişi dolayısıyla taraftarlar Turgut Özal Bulvarı’nda toplandı.

        Havalimanı kavşağından Turgut Özal Bulvarı’na kadar araç konvoyu eşliğinde ilerleyen takım otobüsündeki futbolcular, taraftarları selamladı.

        Takımlarını coşkuyla karşılayan taraftarlar halay çekip meşale yakarken, havai fişek gösterileriyle şampiyonluğu kutladı.

        Tezahüratların yapıldığı kutlamalarda, yoğun ilgi nedeniyle takım otobüsü zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

        Karşılamaya Vali Ekrem Canalp ile AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı: Anlaşma konusunda iyimserim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü
        Kızını öldürdü, eski eşini yaraladı
        Mücteba Hamaney: İran büyük güç olmanın şafağında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Fenerbahçe'den Asensio açıklaması!
        Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşıyla görüştü
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        Doktorundan açıklama
        Gençlerde sosyal medya kullanımı
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        11 Mart taslağına dikkat!
        Benzer Haberler

        1'inci Lig'e yükselen Batman Petrolspor'a coşkulu karşılama
        Batman Üniversitesi ile TPIC arasında işbirliği protokolü imzalandı
        Batman'da çocuk parkında korkutan yangın
        Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Batman'da ziyarete açıldı
        Gercüş Kaymakamı Uzun görevine başladı
        Batman'da tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
