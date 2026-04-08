        Trendyol 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Batman Petrolspor'da şampiyonluk sevinci

        Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun bitmesine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Batman Petrolspor taraftarları, takımlarının başarısını coşkuyla kutladı.

        Giriş: 08.04.2026 - 18:01 Güncelleme:
        Trendyol 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Batman Petrolspor'da şampiyonluk sevinci

        Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun bitmesine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Batman Petrolspor taraftarları, takımlarının başarısını coşkuyla kutladı.

        Batman Petrolspor, ligin 35. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sincan Belediye Ankaraspor'u 2-3 mağlup etti. Grupta puanını 79'a yükselten Batman ekibi, en yakın takipçisi Muğlaspor ile olan farkı 14 puana çıkartarak grubu şampiyon tamamlamayı garantiledi. Batman Petrolspor, Trendyol 1. Lig'e yükselen ilk takım oldu.

        Batman Valiliği önünde kurulan dev ekrandan maçı seyreden taraftarlar, bitiş düdüğünün ardından davul zurna eşliğinde halay çekerek şampiyonluğu kutladı. Daha sonra araçlarla konvoy oluşturan taraftarlar, kent merkezinde tur attı.

        Kentte spor yorumculuğu yapan İhsan Rüzgar, AA muhabirine, 24 yıl sonra gelen şampiyonluktan dolayı çok sevinçli olduklarını söyledi. Grubu şampiyon tamamladıklarını vurgulayan Rüzgar, "Güzel ve harika bir atmosferde galibiyet alarak şampiyon olduk. Yenmediğimiz hiçbir takım kalmadı bu sezon. Şampiyon olduk ve 1. Lig'deyiz. Bundan sonra ki hedef Süper Lig olacak." diye konuştu.

        Çocuk taraftarlardan Mustafa Eymen Akdağ da takımlarının şampiyon olmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Vali Bey ve emeği geçen bütün kişilere teşekkür ederiz. Çok sevinçliyim. Batman Petrolspor inşallah seneye Süper Lig'e de çıkar." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        'Suça Sürüklenen Çocuklar Çalıştayı' düzenlendi
        'Suça Sürüklenen Çocuklar Çalıştayı' düzenlendi
        Bugün Ne Oldu? 8 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 8 Nisan 2026'nın haberleri
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        MASAK'ın eski başkan yardımcısı gözaltında
        MASAK'ın eski başkan yardımcısı gözaltında
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube'dan 15 yaş altı açıklaması
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        PFDK sevkleri açıklandı!
        PFDK sevkleri açıklandı!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük

