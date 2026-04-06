        Ankara'dan gelen minik izciler Bilecik'te "Cami Toyu" kurdu

        İlim Yayma Cemiyeti Ankara Şubesi Çocuk Kulübü tarafından düzenlenen "Cami İzcilik Toyu" programı kapsamında Bilecik'e gelen çocuklar, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklarda tarihi ve manevi bir yolculuğa çıktı.

        Giriş: 06.04.2026 - 13:27 Güncelleme:
        Bilecik Valiliği, Söğüt Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Ertuğrul Ocağı Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen programa, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ve Ertuğrul Ocağı Derneği Başkanı Orhan Şişman da eşlik etti.

        Etkinlik kapsamında ilk olarak Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret eden minik izciler, jandarma uzman çavuşların saat başı gerçekleştirdiği geleneksel saygı nöbeti değişimini ilgiyle izledi. Ardından 13. yüzyılda Ertuğrul Gazi tarafından inşa ettirilen tarihi Kuyulu Mescid'e geçen çocuklar, burada kurulan "Cami Toyu"nda Kur'an-ı Kerim okudu.

        Programda Şeyh Edebali, Dursun Fakıh, Ertuğrul Gazi, Halime Hatun ve Hayme Ana gibi tarihi şahsiyetlerin temsili canlandırmalarını izleyen izci grubu, Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu Şeyh Edebali'nin vefatının 700. yılı dolayısıyla Şeyh Edebali Türbesi'ni de ziyaret ederek dua etti.

        Tarihi mekanları yerinde görme fırsatı bulan çocuklar, hem Osmanlı tarihini öğrendi hem de izcilik disiplini içerisinde kültürel değerlerini pekiştirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

