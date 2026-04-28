Bilecik'te Eczane Hizmetleri Programı öğrencileri önlük giydi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Programı öğrencileri için "Beyaz Önlük Giyme Töreni" düzenlendi.



BŞEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun tanıtım filmi gösterildi.



Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mesut Işık ve Eczane Hizmetleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gülşah Çongur'un açılış konuşması yaptığı törende, Doç. Dr. Asaf Evrim Evren "Eczane teknikerliğinde eğitim ve mesleki uygulamaları" konulu sunum gerçekleştirdi.



BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural ve Prof. Dr. Murat Yurdakul, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çağlayan Açıkgöz ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neşe Kaklıkkaya, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mesut Işık tarafından öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi.



