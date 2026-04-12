Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Bilecik'te Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

        Bilecik'te, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 20:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği öncülüğünde sivil toplum örgütlerinin desteğiyle Atatürk Parkı önünde toplanan grup, ellerindeki dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

        Burada grup adına açıklama yapan Bilecik Genç İHH Gönüllüsü Kemal Bektaş, Filistin topraklarında işlenen suçların son günlerde şiddetini artırdığını ve Filistinli Müslümanların ibadet hakkına el konulduğunu söyledi.

        Mescid-i Aksa'nın uzun süre kapalı tutulduğunu ve işgalci rejimin bununla da yetinmeyip hapishanelerinde esir tutulan masum Filistinlilerin idam edilmesine ilişkin insanlık dışı bir karar verdiğini belirten Bektaş, "Bizler bu kararı kabul etmiyoruz. Şüphesiz ki bu zulmün beslendiği ilk kaynak, Gazze'yi çevreleyen ablukadır. Ateşkesle son bulmayan abluka, Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yaşayan sivillerin gıda, temiz su, sağlık hizmeti ve insani yardıma erişimini ciddi bir şekilde kısıtlamaktadır." diye konuştu.

        Bektaş, insani yardım gemilerinin uluslararası sularda engellendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Her başlattığımız filo çalışmasında olduğu gibi bugün de tüm dünyaya haykırıyoruz, biz geldik, tekrar geleceğiz ve daha kalabalık olacağız. Küresel Sumud Filosu 12 Nisan'da, 150 ülkeden yüzlerce katılımcı ve yüzlerce tekneyle inşallah İspanya ve İtalya'dan yola çıkacak. Bugün yeniden bir araya gelen bu girişimin temel amacı, ablukayı kırmak, deniz yoluyla insani yardım koridoru oluşturmak, temel ihtiyaçları ulaştırmak ve uluslararası sularda suç ortaklığını ifşa etmektir."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
