Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Bilecik'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 17 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 20 kilogram tütün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün ve tütün mamulü imal etme suretiyle kaçakçılık suçlarına karışan ve haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
Adreste yapılan aramalarda, 17 bin 320 makaron ile 20 kilogram tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
