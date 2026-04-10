        Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Bilecik'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 17 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 20 kilogram tütün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 10:54 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün ve tütün mamulü imal etme suretiyle kaçakçılık suçlarına karışan ve haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

        Adreste yapılan aramalarda, 17 bin 320 makaron ile 20 kilogram tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

