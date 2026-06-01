Bilecik'te yetiştirilen kiraz açık artırma ile satılıyor

Sakarya Irmağı havzasında bulunduğu için mikroklima iklime sahip Bilecik'in merkez Deresakarı köyünde hasadı yapılan kiraz açık artırmayla satılıyor.



Deresakarı köyünde üretilen "Karabodur", "Seyfettin", "Napolyon" ve "Vink" cinsi kirazların satışı, yoğun ilgi dolayısıyla çiftçiler tarafından yıllardır açık artırma usulüyle yapılıyor.



Şehir merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Deresakarı köyünde yetiştirilen ve alıcıların güzelliğine göre ortalama 5 kilogram ağırlığındaki kirazlar, Marmara Bölgesi başta olmak üzere yurdun birçok bölgesine gönderiliyor.



Üreticilerden Aykut Atılgan, AA muhabirine, geçen yıl don olayından dolayı mahsul alamadıklarını anımsatarak, "Bu yıl mahsulümüz bol. İnşallah fiyatlar da iyi olur, emeğimizin karşılığını alırız. İhale usulü satış yapıyoruz. Biz de topladıklarımızı götüreceğiz hale ve ihaleye gireceğiz." dedi.



Üretici Ali Açıkgöz de burada ürünlerinin ihaleye çıkarttıklarını ve emeklerinin karşılığını aldıklarını aktararak, kilogramını 50 liradan 200 kilogram kirazını ihaleyle sattığını söyledi.



Deresakarı Köyü Muhtarı Nizamettin Çevik de geçen yıl don olayından dolayı üreticilerin ürün alamadığını ifade etti.



Bu sezon ürünlerden memnun olduklarını dile getiren Çevik, şöyle konuştu:



"Şu an üreticilerimiz memnun. Alıcılarımız da dışarıdan geliyor. İhalelere giriyoruz. 40 liradan 330 liraya kadar kirazımız gitti. Fiyatlardan memnunuz. Alıcılarımız genellikle İstanbul, Bursa ve Eskişehir'den geliyor. Ne kadar ihaleye giren olursa o kadar iyi oluyor. Açık artırmayla fiyatlar yükseliyor. Bazen açık artırmada kızışmalar oluyor ama o da güzel, çünkü fiyatlar yükseliyor."

