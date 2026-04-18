Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Pazaryeri'nde Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruldu

        Pazaryeri'nde Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruldu

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde, kadınların üretime katılımını artırmak ve yerel değerleri yaşatmak amacıyla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 10:08 Güncelleme:
        Pazaryeri'nde Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruldu

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde, kadınların üretime katılımını artırmak ve yerel değerleri yaşatmak amacıyla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruldu.

        Kınık Köyü Geleneksel Çömlekçilik ve El Sanatları Derneği Başkanı İsmail Korkut ile köy muhtarı Mehmet Gümüştekin öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, çömlekçilik ve boyama sanatını tanıtmak, yeni ustalar yetiştirmek ve üretime katkı sağlamak hedefiyle kooperatif çatısı altında birleşti.

        Kurucu ortaklar Neriman Gümüştekin, Selda Baydemir, Hanımşah Türk, Zeynep Yılmaz, Emine Aslan, Ayşe Turhan, Nural Orhan ve Büşra İpek’ten oluşan girişim, kadın emeğini ekonomik değere dönüştürmeyi, yerel üretimi desteklemeyi ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.

        Kooperatifin başkanlığını üstlenen Neriman Gümüştekin, resmi evrakları Bilecik İl Ticaret Müdürü Şinasi Balta'dan teslim alarak faaliyetlerine başladıklarını bildirdi.

        Kooperatifin faaliyet göstereceği alan için bakım çalışmaları yapılırken, çömlek fırını ve tornası gibi ekipmanları kapsayan yaklaşık 7 milyon liralık destek sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddete meyilin 11 ciddi işareti!
        Şiddete meyilin 11 ciddi işareti!
        CNN: ABD-İran görüşmesi pazartesi
        CNN: ABD-İran görüşmesi pazartesi
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Borçlanma memuru EYT’li yapar mı?
        Borçlanma memuru EYT’li yapar mı?
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        8 yıllık seri bitti!
        8 yıllık seri bitti!
        Kadıköy'de büyük yıkım!
        Kadıköy'de büyük yıkım!
        "Tedavisi bulunamayan hastalık!"
        "Tedavisi bulunamayan hastalık!"
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        4 il için 'turuncu' 18 kent için 'sarı' alarm! Şiddetli sağanak!
        4 il için 'turuncu' 18 kent için 'sarı' alarm! Şiddetli sağanak!
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        A101, CarrefourSA’yı satın alıyor
        A101, CarrefourSA’yı satın alıyor
        "Trump yedi iddia ortaya attı, yedisi de yalan"
        "Trump yedi iddia ortaya attı, yedisi de yalan"
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!

        Benzer Haberler

        Kazanan dostluk oldu
        Kazanan dostluk oldu
        Bilecik'te Dijital Bağımlılıkla Mücadele Stratejisi Projesi'nin anket çalış...
        Bilecik'te Dijital Bağımlılıkla Mücadele Stratejisi Projesi'nin anket çalış...
        POMEM kurslarında yüzde 100 başarı
        POMEM kurslarında yüzde 100 başarı
        Çatıdan düşen işçi ağır yaralandı
        Çatıdan düşen işçi ağır yaralandı
        Bilecik'te konut satışları yüzde 15,9 oranında arttı
        Bilecik'te konut satışları yüzde 15,9 oranında arttı
        Trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan aranan şahıs yakalandı
        Trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan aranan şahıs yakalandı