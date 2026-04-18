Pazaryeri'nde Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruldu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde, kadınların üretime katılımını artırmak ve yerel değerleri yaşatmak amacıyla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruldu.



Kınık Köyü Geleneksel Çömlekçilik ve El Sanatları Derneği Başkanı İsmail Korkut ile köy muhtarı Mehmet Gümüştekin öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, çömlekçilik ve boyama sanatını tanıtmak, yeni ustalar yetiştirmek ve üretime katkı sağlamak hedefiyle kooperatif çatısı altında birleşti.



Kurucu ortaklar Neriman Gümüştekin, Selda Baydemir, Hanımşah Türk, Zeynep Yılmaz, Emine Aslan, Ayşe Turhan, Nural Orhan ve Büşra İpek’ten oluşan girişim, kadın emeğini ekonomik değere dönüştürmeyi, yerel üretimi desteklemeyi ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.



Kooperatifin başkanlığını üstlenen Neriman Gümüştekin, resmi evrakları Bilecik İl Ticaret Müdürü Şinasi Balta'dan teslim alarak faaliyetlerine başladıklarını bildirdi.



Kooperatifin faaliyet göstereceği alan için bakım çalışmaları yapılırken, çömlek fırını ve tornası gibi ekipmanları kapsayan yaklaşık 7 milyon liralık destek sağlandı.



