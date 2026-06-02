        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün yıl sonu sergisi yapıldı

        Bilecik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce 2025-2026 eğitim-öğretim yılı sergisi gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 10:12 Güncelleme:
        Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan sergide, kursiyerlerin yıl boyu yaptıkları tablo, giyecek, rölyef ve nakış gibi ürünler ile kılıçlar beğeniye sunuldu.

        Halk Eğitim Merkezi Müdürü Emin Aksoy, burada yaptığı konuşmada, sergilenen ürünlerin, el emeği göz nuru eserlerin kentin kültürel zenginliğinin yansıması olduğunu söyledi.

        Aksoy, "Bu sergide yer alan her bir eser, katılanların sabır, özveri ve el becerisiyle ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, bu serginin açılışında, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Programda, Kültür ve Turizm Bakanlığı "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" ünvanı bulunan Sezer Sargıl, Vali Faik Oktay Sözer'e, Şeyh Edebali'nin vefatının 700'üncü yılının, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programı'na alınması sebebiyle yaptığı kılıcı hediye etti.

        Etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, MHP İl Başkanı Talha Özkan, belediye başkanları, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
