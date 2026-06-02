        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik'te 86 yaşındaki bisiklet tutkunu farkındalık için pedal çeviriyor

        ATAHAN GEZER/MUHSİN ARSLAN - Bilecik'te, 86 yaşındaki Ali Karakurt bisikletine yerleştirdiği uyarı tabelalarıyla trafikte bisiklet kullanıcılarına yönelik farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Karayolları Genel Müdürlüğünden emekli olan Karakurt, yaklaşık 8 ay önce 3 tekerlekli bisiklet satın aldı. Karakurt'un ilk zamanlarda yalnızca camiye gidip gelmek için kullandığı bisiklet, zamanla günlük yaşamının vazgeçilmez parçası haline geldi.

        Her sabah kaskını takarak Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki evinden çıkan Karakurt, gün boyunca çarşı ve mahalle sokaklarında bisikletiyle ulaşımını sağlıyor.

        Karakurt, bisikletinin ön ve arka bölümlerine "Kornaya değil frene bas" ve "Bisikleti fark et" yazılı tabelalar yerleştirerek, trafikte bisiklet kullanıcılarına yönelik farkındalık oluşturuyor.

        - "Trafik lambalarında duruyorum, sinyal veriyorum"

        Dört çocuk babası Ali Karakurt, AA muhabirine, bisiklet sayesinde kendini daha iyi hissettiğini söyledi.

        Bisiklet kullanmadan önce oturarak namaz kıldığını anlatan Karakurt, "Artık namazımı ayakta kılıyorum. Gün boyu çarşıda geziyorum. Trafik kurallarına uyuyorum. Araçlarla beraber trafik lambalarında duruyorum, sinyal veriyorum. Pazardan, manavdan aldıklarımı da bisikletimin sepetine koyuyorum." dedi.

        Karakurt, çevresindekilerce takdirle karşılandığını belirtti.

        Ailesinin ilk zamanlar bisiklet kullanmasına itiraz ettiğini dile getiren Karakurt, "Bana, 'alma baba, tehlikeli' dediler ama ben 'alacağım, içimde heves var' dedim. Şu anda onlar da memnunlar. Artık, daha dincim. Bu durum, bana idman oldu. Herkes 'bisikletten sonra değiştin' diyor." ifadesini kullandı.

        Karakurt, gençlere de "Hem bisiklete binmelerini hem de dikkatli kullanmalarını arzu ederim. Bisiklete kurallara uyarak binsinler. Bazı araçlar da olmadık yerlerde sollama yapıyorlar. Herkesin kurallara uyması lazım." tavsiyesinde bulundu.

        - "Bisiklet, 11 yaşını tamamlamış herkesin kullanabileceği ulaşım aracı"

        Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Hakan Yavuz da bisikletin çevreci ve sağlıklı bir ulaşım aracı olduğuna dikkati çekti.

        Herkese "bisiklete binmelerini" öneren Yavuz, "Bisiklet, 11 yaşını tamamlamış herkesin kullanabileceği ulaşım aracı. Ali amca da ulaşımını bisikletle sağlıyor. Kendisine bu örnek davranışından dolayı teşekkür ederiz. En büyük ricamız, motorlu taşıtların bizi gördükleri zaman sıkıştırmamaları ve kornaya değil frene basmaları." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Otomotiv pazarında sert fren
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Bir anda ortadan kayboldu, yeni bir hayat kurdu!
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Travis Scott'tan açıklama
        Çifte cinayeti videoda itiraf etti! Her yerde aranıyor!
        Bitcoin'de sert düşüş
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Sevgilisiyle tatilde
        Muallimköy ile Gebze kavşakları yönünde onarım çalışması
        Tekne keyfi
        Ehliyetsiz sürücü durağa daldı! 1 ağır yaralı var!
        İçinde çocuk olduğu zannedilen balon ülkeyi paniğe sürükledi
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        Hans 31,9, Hasan 42,4 saat çalışıyor
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"
        "İran ile olası barış anlaşması askeri zaferden daha iyi"
        BŞEÜ kampüsünde yeni hizmet
        Bilecik İl Jandarma Komutanı Vanlı'dan şehit ailelerine ziyaret
        Bu çeşmeler 1400 yıldır şifa dağıtıyor Tesis Koordinatörü Abdullah Tetik: "...
        Bilecik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün yıl sonu sergisi yapıldı
        BŞEÜ 19 yaşında BŞEÜ Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı; "Bu başarı; o...
        Bilecikli sporcular Türkiye Şampiyonası'na damga vurdu
