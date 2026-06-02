Bilecik'te 86 yaşındaki bisiklet tutkunu farkındalık için pedal çeviriyor

ATAHAN GEZER/MUHSİN ARSLAN - Bilecik'te, 86 yaşındaki Ali Karakurt bisikletine yerleştirdiği uyarı tabelalarıyla trafikte bisiklet kullanıcılarına yönelik farkındalık oluşturmaya çalışıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünden emekli olan Karakurt, yaklaşık 8 ay önce 3 tekerlekli bisiklet satın aldı. Karakurt'un ilk zamanlarda yalnızca camiye gidip gelmek için kullandığı bisiklet, zamanla günlük yaşamının vazgeçilmez parçası haline geldi.



Her sabah kaskını takarak Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki evinden çıkan Karakurt, gün boyunca çarşı ve mahalle sokaklarında bisikletiyle ulaşımını sağlıyor.



Karakurt, bisikletinin ön ve arka bölümlerine "Kornaya değil frene bas" ve "Bisikleti fark et" yazılı tabelalar yerleştirerek, trafikte bisiklet kullanıcılarına yönelik farkındalık oluşturuyor.



- "Trafik lambalarında duruyorum, sinyal veriyorum"



Dört çocuk babası Ali Karakurt, AA muhabirine, bisiklet sayesinde kendini daha iyi hissettiğini söyledi.



Bisiklet kullanmadan önce oturarak namaz kıldığını anlatan Karakurt, "Artık namazımı ayakta kılıyorum. Gün boyu çarşıda geziyorum. Trafik kurallarına uyuyorum. Araçlarla beraber trafik lambalarında duruyorum, sinyal veriyorum. Pazardan, manavdan aldıklarımı da bisikletimin sepetine koyuyorum." dedi.



Karakurt, çevresindekilerce takdirle karşılandığını belirtti.



Ailesinin ilk zamanlar bisiklet kullanmasına itiraz ettiğini dile getiren Karakurt, "Bana, 'alma baba, tehlikeli' dediler ama ben 'alacağım, içimde heves var' dedim. Şu anda onlar da memnunlar. Artık, daha dincim. Bu durum, bana idman oldu. Herkes 'bisikletten sonra değiştin' diyor." ifadesini kullandı.



Karakurt, gençlere de "Hem bisiklete binmelerini hem de dikkatli kullanmalarını arzu ederim. Bisiklete kurallara uyarak binsinler. Bazı araçlar da olmadık yerlerde sollama yapıyorlar. Herkesin kurallara uyması lazım." tavsiyesinde bulundu.



- "Bisiklet, 11 yaşını tamamlamış herkesin kullanabileceği ulaşım aracı"



Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Hakan Yavuz da bisikletin çevreci ve sağlıklı bir ulaşım aracı olduğuna dikkati çekti.



Herkese "bisiklete binmelerini" öneren Yavuz, "Bisiklet, 11 yaşını tamamlamış herkesin kullanabileceği ulaşım aracı. Ali amca da ulaşımını bisikletle sağlıyor. Kendisine bu örnek davranışından dolayı teşekkür ederiz. En büyük ricamız, motorlu taşıtların bizi gördükleri zaman sıkıştırmamaları ve kornaya değil frene basmaları." diye konuştu.

