        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik İl Jandarma Komutanı Vanlı'dan şehit ailelerine ziyaret

        Bilecik İl Jandarma Komutanı Vanlı'dan şehit ailelerine ziyaret

        Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, şehit ailelerini ziyaret etti.

        Giriş: 02.06.2026 - 10:45 Güncelleme:
        Kıdemli Albay Vanlı, eşi Hatice Vanlı ile birlikte 25 Ekim 1991'de Hakkari Çukurca'da bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada şehit düşen Jandarma Er Necdet Ayhan'ın Alpagut köyünde yaşayan anne ve babası ile 8 Ağustos 1999'da Adana Yüreğir'de şehit olan Jandarma Er Mehmet Bilgin'in Taşçılar köyünde ikamet eden anne ve babasını ziyaret ederek, hüzünlerini paylaştı.

        Vanlı, "Aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu topraklarda, onların bizlere bıraktığı en kutsal emanetler olan ailelerinin her daim hizmetindeyiz. Bizler büyük bir aileyiz ve kahramanlarımızın hatırasını sonsuza dek yaşatacağız. Devletimiz ve jandarma teşkilatımız her zaman yanlarındadır." ifadesinde bulundu.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

