Bingöl'de kayalıklardan uçuruma düşen kişi hayatını kaybetti
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde kayalıklardan uçuruma düşen kişi yaşamını yitirdi.
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde kayalıklardan uçuruma düşen kişi yaşamını yitirdi.
İsmail Hakkı Can (50), Kabayel köyünde dolaştığı sırada dengesini kaybederek kayalıklardan uçuruma düştü.
Bu sırada bölgeden geçen vatandaşlar durumu fark etti.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Güvenlik korucusu olduğu öğrenilen Can'ın cenazesinin cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Genç Devlet Hastanesi'ne götürüleceği belirtildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.