Güroymak'ta devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı
Bitlis'in Güroymak ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Giriş: 15.05.2026 - 08:48 Güncelleme:
Bitlis'in Güroymak ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Gölbaşı beldesinde Yasin İlgörmüş'ün kullandığı 13 AAK 415 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi Güroymak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri