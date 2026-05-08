        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Sağlık Bakanı Memişoğlu, Bitlis'te konuştu:

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bitlis'ten başka kente hasta gitmesini engelleyecek şekilde bütün planlamalarımızı yapacağız ve Bitlis'i sağlık anlamında da Türkiye'nin iyi şehirlerinden biri haline getireceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 13:24 Güncelleme:
        Programlara katılmak üzere AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve bakanlık yetkilileriyle Bitlis'e gelen Bakan Memişoğlu, Valiliği ziyaret etti.

        Kurum amirleri ve partililerle selamlaşan Memişoğlu, 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bitlis'te katıldığı bir açılış töreninde, "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankartı açarak tedavi olmak için yardım talep eden ve Cumhurbaşkanının talimatlarıyla İstanbul'da tedavi olması sağlanan Ada Koçyiğit ve ailesiyle görüştü.

        Ardından makama geçerek Vali Ahmet Karakaya'dan brifing alan Memişoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" kapsamında illeri dolaştıklarını, bugün de tarihin ve medeniyetin en önemli şehirlerinden Bitlis'i ziyaret ettiklerini söyledi.

        Memişoğlu, burada sağlık hizmetlerini değerlendireceklerini belirterek, "İnsanlarımıza daha iyi sağlık hizmeti sunmak ve Bitlis'in sağlıkla ilgili durumunu yerine görmek için valimiz, milletvekilimiz, başkanlarımızla buradayız. Bitlis'in sağlıkla ilgili 365 yatağı varken bugün 1065 yatağıyla 20 senede sağlıkla dönüşümde sağlık yatırımlarının önemli yerlerinden biri olmuş. Bunu daha da geliştirmek istiyoruz." dedi.

        Güroymak ve Hizan ilçelerinde yapmayı planladıkları hastanelerin inşaatına en kısa sürede başlayacaklarının müjdesini veren Memişoğlu, şunları kaydetti:

        "Bunlar fiziki olarak gerçekten çok iyi hastanelerimiz olacaklar. 50'şer yataklı ve 25 odalı hastanelerimizle insanlarımıza daha iyi hizmet vereceğiz. Burada aynı zamanda bağışçılarımızla yaptığımız güzel bir hastanemiz daha var. Bu hastanemizle Bitlis aynı zamanda tıp fakültesiyle, öğrenci yetiştirmesiyle üniversite anlamında da sağlığa hizmet edecek bir hale gelecek. Bu konuda da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

        Tüm ilçelerde daha iyi sağlık hizmeti vermek için çalışacaklarını ifade eden Memişoğlu, şöyle devam etti:

        "Özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Öncelikle olarak sağlıklı kalmamız lazım. Onun için de Bitlis'te 2 sağlıklı hayat merkezimiz var. Onların da daha aktif olmasını istiyoruz. Aile hekimlikleri ile de ilgili yeni düzenlemeler yaptık. Bitlis halkının kendi aile hekimi ile daha çok buluşması için elimizden gelen bütün imkanları kullanacağız. Bu güzel ilimize daha iyi sağlık hizmeti sunmak için bakanlık olarak da bütün ekibimizle buradayız. İnşallah birçok hizmeti daha iyi hale getireceğiz. Anjiyo cihazını yenileceğiz. Yeni bir anjiyo cihazı da alacağız. Bitlis'ten başka kente hasta gitmesini engelleyecek şekilde bütün planlamalarımızı yapacağız ve Bitlis'i sağlık anlamında da Türkiye'nin iyi şehirlerinden biri haline getireceğiz."

        Konuşmaların ardından Bakan Memişoğlu ve beraberindekiler, cuma namazını kılmak için Merkez Ersan Camisi'ne geçti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

