Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        BAİBÜ Rektörü Yiğit, 300 yataklı hastane için çalışmaların sürdüğünü bildirdi

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, üniversite bünyesinde 300 yataklı hastanenin yapılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 15:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yiğit, Rektörlük'te düzenlediği basın toplantısında, göreve geldiği günden bu yana yapılan çalışmaları değerlendirdi.

        Sağlık konusunda büyük atılım içerisine girdiklerini ifade eden Yiğit, "Hastanelerimizle ilgili yeni bina yapma talebimizin önündeki en büyük engel, genişleme alanımız içerisinde yer alan alanın daha önce Gençlik Spor Bakanlığı'na KYK Yurdu yapılması için tahsis edilmiş olmasıydı. Öncelikle buradan başladık işe. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla görüştük. Sağ olsunlar bizi anlayışla karşıladılar. Böylelikle şimdi hastanemizin genişleme alanı 62 dönüm araziye tekabül ediyor." diye konuştu.

        Yiğit, bu alana 300 yatak kapasiteli hastanenin inşa edilmesinin söz konusu olduğunu dile getirerek, "Zaten şu anda ilgili bakanlığın 500 yatak kapasiteli bir hastanesi projesi yatırım bütçesine alınmış durumda. Biz, bu 500 yatak kapasitenin ikiye bölünmesi, 300 yatak kapasitenin üniversite hastanesi olarak kampüsümüze mevcut hastaneyle entegre olacak şekilde yapılmasını, diğer 200 yatak kapasitenin de şehirdeki ihtiyacı görecek şekilde yapılması noktasında taleplerimizi hem Sağlık Bakanlığımıza hem de Strateji Bütçe Başkanlığımıza ilettik." ifadesini kullandı.

        Hastane projesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini de aktaran Yiğit, inşaat faaliyetlerinin bu sene içerisinde başlatılmasını hedeflediklerini kaydetti.

        Yiğit, üniversitenin tek sorununun hastane olmadığını işaret ederek, şöyle konuştu:

        "Deprem dolayısıyla iktisat fakültemiz, sosyal tesisimiz, lojmanlarımız boşaltılmış durumda. İktisat fakültesi ile aynı durumda olan başka fakültemiz var. Dolayısıyla aynı zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Strateji Bütçe Başkanlığı'yla beraber yürüttüğü KADEV projesine de dahil olmak için girişimlerde bulunduk. Bu proje kapsamına üniversitelerin ve diğer kamu binalarının güçlendirilmesi yeniden yapılması söz konusu. Biz de 15. il olarak bu projeye dahil olmak için bütün girişimlerimizi yaptık. Şimdi oradan da cevap bekliyoruz."​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Transit vize sorunu çözüldü
        Transit vize sorunu çözüldü
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Rum polisi kaçırmıştı... 62 yıl sonra defnedildi!
        Rum polisi kaçırmıştı... 62 yıl sonra defnedildi!
        Yakalanmadan telefonunu kırdı! Polis tamir ettirdi!
        Yakalanmadan telefonunu kırdı! Polis tamir ettirdi!
        "Toz duman dağıldıktan sonra Türkiye’nin not artırımları başlar"
        "Toz duman dağıldıktan sonra Türkiye’nin not artırımları başlar"
        Polis Haftası'nı kutladı
        Polis Haftası'nı kutladı
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Yasak aşk cinayetinde 2 kadına büyük ceza!
        Yasak aşk cinayetinde 2 kadına büyük ceza!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Beşiktaş çıkış peşinde!
        Benzer Haberler

        Bolu'da "Gezici Müzik Atölyesi" tanıtım programı düzenlendi
        Bolu'da "Gezici Müzik Atölyesi" tanıtım programı düzenlendi
        Bolu Belediyesi'nin vakfında kurban vurgunu iddiası: 2 gözaltı
        Bolu Belediyesi'nin vakfında kurban vurgunu iddiası: 2 gözaltı
        Bolu Dağı beyaza büründü
        Bolu Dağı beyaza büründü
        Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına a...
        Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına a...
        Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ile meclis üyesi gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ile meclis üyesi gözaltına alındı
        Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'icbar suretiyle irtikap' kapsamında,...
        Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'icbar suretiyle irtikap' kapsamında,...