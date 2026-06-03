Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturmasına ilişkin iddianame kabul edildi

        Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturmasına ilişkin iddianame kabul edildi

        Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 13:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturmasına ilişkin iddianame kabul edildi

        Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

        Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 178 sayfalık iddianamenin incelemesini tamamlayarak kabul etti.

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığının müşteki kurumlar olarak yer aldığı, 41 mağdur ve 6'sı tutuklu 19 sanıklı dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak.

        - Süreç ve iddianame

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta başlatılan "irtikap" soruşturması kapsamında 19 kişi gözaltına alınmıştı.

        Tanju Özcan, başkan yardımcıları Süleyman Can ve Leyla Beykoz, belediye meclis üyeleri Cihan Tutal ve Aydan Özdemir, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız tutuklanmış, yapılan itiraz üzerine Beykoz ve Özdemir adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

        "Rüşvet" operasyonu kapsamında tutuklanan Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Bolu Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal'ın dosyası da bu dosyayla birleştirilmişti.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 178 sayfalık iddianamede, Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemi nedeniyle 6 kez "icbar suretiyle irtikap", 3 kez "irtikaba teşebbüs", 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez "rüşvet" suçlarından toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

        Süleyman Can'ın 5 kez "icbar suretiyle irtikap" ve 2 kez "irtikaba teşebbüs" suçundan toplam 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar, Ali Sarıyıldız'ın 6 kez "irtikap suçuna yardım", 3 kez "irtikap suçuna yardıma teşebbüs" ve 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplam 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapis cezasına mahkum edilmesi isteniyor.

        İddianamede, diğer sanıklar hakkında da bu suçlardan değişen sürelerde hapis cezası talebinde bulunuluyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YSK, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı
        YSK, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı
        Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecekler
        Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecekler
        8 kişi ölmüştü... Katliam gibi kazayla ilgili firmadan açıklama!
        8 kişi ölmüştü... Katliam gibi kazayla ilgili firmadan açıklama!
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Nilüfer'den Reha Muhtar'a veda
        Nilüfer'den Reha Muhtar'a veda
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Ticaret Bakanlığı'ndan 7 vize şirketine inceleme
        Ticaret Bakanlığı'ndan 7 vize şirketine inceleme
        Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
        Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
        Kılıçdaroğlu talimat verdi: CHP'li tüm belediyeler denetlenecek
        Kılıçdaroğlu talimat verdi: CHP'li tüm belediyeler denetlenecek
        Varsa yoksa Can Uzun! İşte G.Saray'ın teklifi
        Varsa yoksa Can Uzun! İşte G.Saray'ın teklifi
        Sivas'ta Amazon manzarası
        Sivas'ta Amazon manzarası
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Metroda ünlü var!
        Metroda ünlü var!
        Prens adalarının kayıp onuncu üyesi!
        Prens adalarının kayıp onuncu üyesi!
        28 yıl sonra eski eşinden özür diledi
        28 yıl sonra eski eşinden özür diledi
        İki genç kadının yürek yakan sonu!
        İki genç kadının yürek yakan sonu!
        Şiddetin failine bayıltan dayak!
        Şiddetin failine bayıltan dayak!
        KVKK kararı ne anlama geliyor?
        KVKK kararı ne anlama geliyor?
        Annesini öldürdü! Taksiye kafa attı!
        Annesini öldürdü! Taksiye kafa attı!
        Jill Biden: Eşime gelen eleştiriler karşısında yıkıldık
        Jill Biden: Eşime gelen eleştiriler karşısında yıkıldık

        Benzer Haberler

        Bolu'da nesli tehlike altında olan kara akbabalar görüntülendi
        Bolu'da nesli tehlike altında olan kara akbabalar görüntülendi
        Bolu'da nesli tehlike altındaki kara akbabalar görüntülendi
        Bolu'da nesli tehlike altındaki kara akbabalar görüntülendi
        Bolu Dağı Tüneli'nden bayramda 1 milyon araç geçti
        Bolu Dağı Tüneli'nden bayramda 1 milyon araç geçti
        Bolu Dağı Tüneli'nden Kurban Bayramı tatilinde 1 milyonun üzerinde araç geç...
        Bolu Dağı Tüneli'nden Kurban Bayramı tatilinde 1 milyonun üzerinde araç geç...
        Bolu'da jandarma timleri zorlu şartlarda tatbikatlarla göreve hazırlanıyor
        Bolu'da jandarma timleri zorlu şartlarda tatbikatlarla göreve hazırlanıyor
        Bolu'da yıldırımın düştüğü plastik kasalar alev alev yandı
        Bolu'da yıldırımın düştüğü plastik kasalar alev alev yandı