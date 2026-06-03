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        Bolu'da jandarma timleri zorlu şartlarda tatbikatlarla göreve hazırlanıyor

        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu'da jandarma timleri, zorlu arazi şartlarında yaptıkları tatbikatlarla, deprem, sel ve çığ gibi afetler ile kaybolma ve mahsur kalma gibi olaylara müdahaleye hazır hale geliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 11:03 Güncelleme:
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        Bolu'da jandarma timleri zorlu şartlarda tatbikatlarla göreve hazırlanıyor

        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu'da jandarma timleri, zorlu arazi şartlarında yaptıkları tatbikatlarla, deprem, sel ve çığ gibi afetler ile kaybolma ve mahsur kalma gibi olaylara müdahaleye hazır hale geliyor.

        Komando birlikleri, Jandarma Komando Özel Arama Kurtarma (JÖAK) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, deprem, sel ve çığ gibi afetler ile kaybolma ve mahsur kalma gibi olaylara en hızlı şekilde müdahale edebilmek için belirli zamanlarda tatbikatlar gerçekleştiriyor.

        Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığında hazırlıklarını tamamlayan timler, erken saatlerde deprem tatbikatının yapılacağı Bolu Dağı bölgesine intikal etti.

        Tatbikatta, senaryo gereği meydana gelen depremin ardından metruk bina ve çevresinde arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

        Enkaz altındaki yerleri hassas cihazlarla tespit edilen depremzedeler, zamanla yarışan ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

        Tatbikatta, jandarma bünyesinde görev yapan hassas burunlu arama kurtarma köpeği de yer aldı.

        Ekipler, daha sonra ormanlık alanda kaybolan kişiyi kurtarma tatbikatına katıldı.

        Geniş bölgede çalışma yürüten timler, termal kameralar, dron ve gelişmiş takip cihazlarından faydalanarak kayıp kişinin yerini tespit etti.

        Yaklaşık 50 personelin katılımıyla 4 saat süren tatbikatlar gerçeğini aratmadı.


        Zorlu arazi şartlarında gerçekleştirilen tatbikatlarla ekipler, olaylara her an müdahaleye hazır hale geliyor.

        - "Afetlerde ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde hareket ediyoruz"

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı 1. Tim Komutanı Jandarma Teğmen Mustafa Akgül, AA muhabirine, afetlerde ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde süratle bölgeye intikal ederek arama kurtarma çalışmalarına destek verdiklerini söyledi.

        Akgül, afet bölgesinde güvenliğin sağlanması, arama kurtarma ekiplerine personel desteği verilmesi, vatandaşların güvenli alanlara tahliyesi, yaralıların enkazdan çıkarılarak sağlık ekiplerine ulaştırılması, ulaşımı zor bölgelere yardım malzemelerinin sevk edilmesi ve kamu düzeninin korunmasına yönelik tedbirlerin alınması gibi faaliyetler yürüttüklerini kaydetti.

        Komando birliğinin faaliyetlerinin birçok alanı kapsadığını anlatan Akgül, "Ayrıca ihtiyaç duyulan durumlarda bölgedeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde görev yapılmaktadır. Bu kapsamda sürekli olarak eğitim ve tatbikatlar yapılmakta." dedi.

        JAK Tim Komutanı Jandarma Başçavuş Mehmet Ekici de JAK timlerinin, deprem, sel, çığ, heyelan, kayıp kişi arama ve arazide mahsur kalma gibi doğal afet ve acil durumlarda görev yapmak üzere özel eğitim alan personelden oluştuğunu dile getirdi.

        Ekici, JAK timlerinin personel durumunun, görevin kapsamına, bölgenin coğrafi şartlarına ve bağlı bulunduğu birliğin teşkilat yapısına göre değişiklik gösterebildiğini belirterek, ihtiyaç halinde farklı destek unsurları ve teknik ekipmanlarla takviye edilerek görev icra ettiklerini bildirdi.

        JAK timlerinin birçok alanda arama kurtarma faaliyeti yürüttüğüne işaret eden Ekici, afetlere hazırlık amacıyla da düzenli eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin yapıldığını sözlerine ekledi.

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