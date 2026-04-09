Bolu'da takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Bolu'da hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Seben-Bolu kara yolunda ilerleyen İ.O. yönetimindeki 14 DF 280 plakalı hafif ticari araç, Seben Gölü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetimi kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü ile S.C. ve Y.C. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.