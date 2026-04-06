        Burdur MAKÜ'nün 20. yılında biniş giyme ve akademik performans ödül töreni düzenlendi

        Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin (MAKÜ) 20. yılında biniş giyme ve akademik performans ödül töreni düzenlendi.

        Giriş: 06.04.2026 - 17:59 Güncelleme:
        MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü tarafından hazırlanan tanıtım filmi izlenmesinin ardından MAKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

        MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, törende yaptığı konuşmada, etkinliğin yalnızca bir terfi programı olmadığını, aynı zamanda uzun yıllara dayanan emeğin ve istikrarlı büyümenin bir göstergesi olduğunu söyledi.

        Üniversitenin bugün ulaştığı büyüklüğe de değinen Dalgar, 1200'ü aşkın akademik ve yaklaşık 900 idari personel ile 35 bini geçen öğrenci sayısıyla büyük bir akademik aile olduklarını dile getirdi.

        Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan da konuşmasında, akademisyenlerin fedakarlıklarına dikkat çekerek, bilimsel çalışmaların uzun vadede toplumun geleceğini şekillendirdiğini vurguladı.

        Üniversitenin şehre sağladığı katkının büyük olduğunu ifade eden Bilgihan, bu işbirliğinin devam etmesinin önemine değindi.

        Konuşmaların ardından Rektör Dalgar tarafından akademisyenlere binişleri giydirildi.

        Üniversite bünyesinde akademik başarıları teşvik etmek ve öne çıkan bilimsel katkıları onurlandırmak amacıyla düzenlenen ödül töreninde akademisyenlere belgeleri verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

