Burdur'da 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Burdur'un Bucak ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.



Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 araç, Isparta-Antalya karayolu Elsazı köyü yakınlarında çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.



Ekiplerin bölgede çalışması devam ediyor.







