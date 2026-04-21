Burdur'da traktörün şaftına ayağı sıkışan kadın yaralandı. Büğdüz Köyünde, Zeynep U. (66) traktörün arkasına bağlı olan odun kesme makinesiyle çalıştığı sırada şaft kısmına ayağı sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Zeynep U. sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

