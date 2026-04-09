Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Haberleri

        Burdur'daki trafik kazasında ölen 7 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

        Burdur'un Bucak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu hayatını kaybeden 7 kişinin cenazeleri, hastanedeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 12:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kazada ölen Hayrınsa Karaca (53), Yeter Gümüş (61), Elmas Yüce (40), Cemile Çakır (60), Gülsüm Özkan (61), Adil Özkan (63) ve Zeynep Minaz'ın (23) Bucak Devlet Hastanesi morgundaki işlemleri tamamlandı.

        Ölen kişilerin cenazeleri yakınları tarafından teslim alındı.

        Karaca ve Gümüş'ün Bucak ilçesine bağlı Kargı köyünde, Yüce, Çakır, Gülsüm ve Adil Özkan'ın Kocaaliler beldesinde, Minaz'ın ise Kayı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

        Öte yandan, kazada yaralanan tırın sürücüsü Gürkan Gür ile minibüsteki Esin Keskin ve Zülgariye Öztürk'ün Antalya'daki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Antalya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Keskin'in sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

        - Olay

        Isparta-Antalya kara yolu Kargı Tüneli çıkışı Karaöz mevkisinde dün Adil Özkan'ın kullandığı 15 ADU 494 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs ile Gürkan Gür yönetimindeki 07 CHB 269 çekici, 07 CCJ 799 dorse plakalı tır çarpışmıştı. Kazada 7 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı.

        Tarım işçilerinin çalışmak için gittikleri Antalya'dan minibüsle Bucak'a dönerlerken kazanın meydana geldiği öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
