Bursa merkezli düzenlenen operasyonda aranan 15 hükümlü yakalandı

Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda aranan 15 hükümlü yakalandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince uzun süredir aranan ve "kasten öldürme", "gasp", "hırsızlık", "uyuşturucu ticareti" gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda Bursa'da 5, İstanbul'da 7, Yalova'da 2 ve Kırklareli'nde bir hükümlü yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

