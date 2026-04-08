Bursa'da 108 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kadın hükümlü yakalandı

Bursa'da, hakkında kesinleşmiş 108 yıl 2 ay 28 gün hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü yakalandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğünce aranan kişilerin yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Demirtaşpaşa Mahallesi'nde yakalanan A.D'nin (24), 5 ayrı mahkeme tarafından, "hırsızlık" suçundan hakkında verilen, toplam 108 yıl 2 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

