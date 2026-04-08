Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da 108 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kadın hükümlü yakalandı

        Bursa'da, hakkında kesinleşmiş 108 yıl 2 ay 28 gün hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 22:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa İl Emniyet Müdürlüğünce aranan kişilerin yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.


        Demirtaşpaşa Mahallesi'nde yakalanan A.D'nin (24), 5 ayrı mahkeme tarafından, "hırsızlık" suçundan hakkında verilen, toplam 108 yıl 2 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

