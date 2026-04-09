Bursa'da 2 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen zanlı tutuklandı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 2 farklı ikametten hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Beşevler ve 30 Ağustos mahallelerinde 2 evin zemin katlarında gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.
Çevrede bulunan 85 güvenlik kamerası ve 950 araç kamerasını inceleyen polis, hırsızlık şüphelisinin çok sayıda suçtan aranması bulunan K.A. olduğunu belirledi.
K.A, İhsaniye Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.