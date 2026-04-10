Bursa'da "Büyük İskender'in Atı" oyunu sanatseverlerle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen Bursa 13. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali'nde Van Devlet Tiyatrosu'nun "Büyük İskender'in Atı" oyunu seyirciyle buluştu.



Tayyare Kültür Merkezi Sahnesi'nde, Stefan Tsanev tarafından kaleme alınan oyunu Muhammed Çakay yönetti.



Abdullah Arif Atalay, Yılmaz Karakuzu, Ahmet Buğrahan Yanık, Ömer Menteşe, Gülendam Yılmaz, Feride Ceyda Alkaya ve Cemil Başdoğan gibi isimler oyunda sahne aldı.



Yönetmen ve oyuncular, Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

