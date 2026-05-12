Bursa'da derede mahsur kalan 5 çocuk kurtarıldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde derede mahsur kalan 5 çocuk ekiplerce kurtarıldı. Değirmenönü Mahallesi Dokuzgözeler mevkisinde 5-6 yaşlarındaki 5 çocuğun dere içinde mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden itfaiye, mahsur kalan çocuklara ulaştı. İtfaiye erleri, çocukları sırtlarına alarak güvenli bölgeye taşıdı. Sağlık kontrolleri yapılan çocuklar daha sonra ailelerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.