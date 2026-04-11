Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da işitme engelli öğretmen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni duvara resmetti

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde görev yapan işitme engelli görsel sanatlar öğretmeni Muhammet Nurbiçer, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni duvar resmiyle somutlaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 12:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da işitme engelli öğretmen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni duvara resmetti

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde görev yapan işitme engelli görsel sanatlar öğretmeni Muhammet Nurbiçer, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni duvar resmiyle somutlaştırdı.

        İnegöl Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde görev yapan Nurbiçer, Milli Eğitim Bakanlığının yeni müfredatını, İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında yaklaşık 4 aylık çalışmayla duvar resmine dönüştürdü.

        Duvar resminde, geçmişten günümüze bilim insanları, Türk kültürüne ait unsurlar ile eğitim modelinin temelini oluşturan değerler yer aldı.

        Eserde ayrıca Balkanlar'dan Türkistan'a uzanan coğrafyayı içeren harita da tasvir edildi.

        İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi öğrencileri, söz konusu çalışma üzerinden tarih derslerini işleyerek konuları görsel olarak inceleme imkanı buldu.

        Nurbiçer, AA muhabirine, sanatın eğitimde kalıcılığı artırdığını belirterek, "Bu tür çalışmalar öğrencilerin tarihsel ve kültürel gelişimine katkı sağlıyor." dedi.

        İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin de modelin görsel bir çalışmayla desteklenmesinin eğitime katkı sunduğunu ifade ederek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        Suç örgütü operasyonu: 722 gözaltı
        Suç örgütü operasyonu: 722 gözaltı
        Ortadoğu'daki çatışmalar hava kalitesini vurdu! "Kirli havayı biz de soluyoruz"
        Ortadoğu'daki çatışmalar hava kalitesini vurdu! "Kirli havayı biz de soluyoruz"
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        Kredi kullanımında yeni sınırlama
        Kredi kullanımında yeni sınırlama
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        28 gün sonra evine dönüyor!
        28 gün sonra evine dönüyor!
        "Çocuğum var git ne olur yapma" Aynasına vurdu! Dinlemedi...
        "Çocuğum var git ne olur yapma" Aynasına vurdu! Dinlemedi...
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Köprünün kitabesi çıktı, sırrı çözüldü
        Köprünün kitabesi çıktı, sırrı çözüldü
        Deport edildi
        Deport edildi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Dublajın altın çağı bitti mi?
        Dublajın altın çağı bitti mi?
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?

        Benzer Haberler

        Uludağ'da kar kalınlığı 150 santime ulaştı
        Uludağ'da kar kalınlığı 150 santime ulaştı
        Plakayı okuyamadı, fişe "Putin" yazdı... Ruslara kahkaha attıran olay işsiz...
        Plakayı okuyamadı, fişe "Putin" yazdı... Ruslara kahkaha attıran olay işsiz...
        Kadın sığınağı sezon finalini yaptı
        Kadın sığınağı sezon finalini yaptı
        Bursa'da şehidin hatırası çalındı, şüpheli 24 saat geçmeden yakalandı Şehi...
        Bursa'da şehidin hatırası çalındı, şüpheli 24 saat geçmeden yakalandı Şehi...
        Psikofarmakologlar 15-18 Nisan'da Antalya'da toplanıyor
        Psikofarmakologlar 15-18 Nisan'da Antalya'da toplanıyor
        Basın mirasının ilk adımları BUÜ'de sergileniyor
        Basın mirasının ilk adımları BUÜ'de sergileniyor