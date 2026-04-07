Bursa'da kayıp olarak aranan kişinin eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Bursa'da kayıp olarak aranan ve yapılan çalışmada öldürüldüğü tespit edilen kişinin gözaltına alınan eşi tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi'ndeki bir evde ikamet eden A.U (69), kocası A.F.U'nun (77) kayıp olduğu ihbarında bulundu.



Yapılan çalışmalarda A.U'nun çelişkili beyanlarda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatıldı.



İkametten alınan numunelerde yapılan inceleme sonucunda kayıp kişiye ait biyolojik bulgulara ulaşıldı.



Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince A.U, F.U. (48), M.U. (50), M.Ö. (65) gözaltına alındı.



Şüpheli A.U'nun emniyetteki ifadesinde, merdivenden düşen eşinin öldüğünü fark etmesi üzerine kendisinden şüphelenileceğinden korktuğu için A.F.U'yu parçalara ayırarak evine yakın noktalarda bulunan değişik çöp konteynerlerine attığını söylediği öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.U. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

