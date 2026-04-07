        Bursa'da kayıp olarak aranan kişinin eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

        Bursa'da kayıp olarak aranan ve yapılan çalışmada öldürüldüğü tespit edilen kişinin gözaltına alınan eşi tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Giriş: 07.04.2026 - 10:22 Güncelleme:
        Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi'ndeki bir evde ikamet eden A.U (69), kocası A.F.U'nun (77) kayıp olduğu ihbarında bulundu.

        Yapılan çalışmalarda A.U'nun çelişkili beyanlarda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatıldı.

        İkametten alınan numunelerde yapılan inceleme sonucunda kayıp kişiye ait biyolojik bulgulara ulaşıldı.

        Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince A.U, F.U. (48), M.U. (50), M.Ö. (65) gözaltına alındı.

        Şüpheli A.U'nun emniyetteki ifadesinde, merdivenden düşen eşinin öldüğünü fark etmesi üzerine kendisinden şüphelenileceğinden korktuğu için A.F.U'yu parçalara ayırarak evine yakın noktalarda bulunan değişik çöp konteynerlerine attığını söylediği öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.U. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Petrol fiyatı yükseliyor
        Petrol fiyatı yükseliyor
        Icardi'de aşkın sonu!
        Icardi'de aşkın sonu!
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        OpenAI'den Musk'a soruşturma talebi
        OpenAI'den Musk'a soruşturma talebi
        Galatasaray zorlu virajda!
        Galatasaray zorlu virajda!
        Türkiye çıkışı karşılık buldu
        Türkiye çıkışı karşılık buldu
        Süre 1 Haziran’da doluyor
        Süre 1 Haziran’da doluyor
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Bir erkek için 2 genç kız birbirini bıçakladı!
        Bir erkek için 2 genç kız birbirini bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "12 yılı devirdik"
        "12 yılı devirdik"
        Instagram'ın var olmayan dijital fenomenleri
        Instagram'ın var olmayan dijital fenomenleri
        Bursa'da çifte cinayet... Baba ile oğlunu öldürdü!
        Bursa'da çifte cinayet... Baba ile oğlunu öldürdü!
        Yaşlı kadını altınları için öldürdü; tutuklandı
        Yaşlı kadını altınları için öldürdü; tutuklandı
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
        6 bölge için sağanak yağmur uyarısı!
        6 bölge için sağanak yağmur uyarısı!

        Bisikletli çocuklar otomobille böyle çarpıştı, kaza anı kamerada
        Bisikletli çocuklar otomobille böyle çarpıştı, kaza anı kamerada
        Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde ödemeler durduruldu izinler iptal edildi
        Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde ödemeler durduruldu izinler iptal edildi
        Bursa'da kan donduran olay: Kayıp diye aranan adamın katili eşi çıktı
        Bursa'da kan donduran olay: Kayıp diye aranan adamın katili eşi çıktı
        Ulubat Gölü'nde su çok olunca yakalanamayan turna sezonu pahalı açıldı
        Ulubat Gölü'nde su çok olunca yakalanamayan turna sezonu pahalı açıldı
        Bursa'da barajların kapakları açıldı Geçen yıl sıfırı görmüştü, şimdi ise d...
        Bursa'da barajların kapakları açıldı Geçen yıl sıfırı görmüştü, şimdi ise d...
        Bursa'da Emre Elivar ve Başar Can Kıvrak ikilisi konser verdi
        Bursa'da Emre Elivar ve Başar Can Kıvrak ikilisi konser verdi