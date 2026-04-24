        Bursa Haberleri Bursa'da kaza yapan vincin sürücüsü öldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobile çarptıktan sonra dereye düşen vinç sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 18:27 Güncelleme:
        Yeniceköy Mahallesi'nde, Kemal Doyan (44) yönetimindeki 16 0208 030 plakalı vinç, yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkıp Yusuf A. idaresindeki 16 BBP 055 plakalı otomobille çarpıştı.

        Sürücü Kemal Doyan araçtan atlarken, vinç yol kenarındaki dere yatağına devrildi.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, vinç sürücüsü Kemal Doyan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olayı haber alıp kaza yerine gelen Doyan'ın yakınları gözyaşı döktü.

        Olay yerindeki incelemelerin ardından Doyan'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı'na gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Bugün Ne Oldu? 24 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 24 Nisan 2026'nın haberleri
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Meydan okuyor
        Meydan okuyor
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Özgür Özel'den, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırı...
        Özgür Özel'den, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırı...
        Osmangazi'de su kesintisi
        Osmangazi'de su kesintisi
        Nilüfer'in geleceği Barış Meclisi'nde
        Nilüfer'in geleceği Barış Meclisi'nde
        Emir Buhari yenilenen yüzüyle hizmete açıldı
        Emir Buhari yenilenen yüzüyle hizmete açıldı
        Özgür Özel: Bizle görüşmek isteyen, önce bize düşman hukuku uygulamaktan va...
        Özgür Özel: Bizle görüşmek isteyen, önce bize düşman hukuku uygulamaktan va...
        Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nden Yüşra açıklaması
        Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nden Yüşra açıklaması