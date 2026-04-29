        Bursa'da özel ekip Alman anneyi 7 yıldır aradığı oğluna kavuşturdu

        Bursa'da özel ekip Alman anneyi 7 yıldır aradığı oğluna kavuşturdu

        Bursa'da 2019'dan beri kayıp olarak aranan ve kurulan özel ekibin gerçekleştirdiği operasyonla bulunan 8 yaşındaki çocuk, mahkeme kararının ardından Alman annesi Rebecca S'ye teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 17:26 Güncelleme:
        Rebecca S, dün Mustafakemalpaşa Aile Mahkemesi'nde görülen ve oğlu N.S'nin, mutat meskenin bulunduğu Almanya'ya iadesine ve kendisine teslim kararının ardından kente geldi.

        Devlet korumasındaki oğlunu almak için avukatı eşliğinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Evleri Sitesi'ne gelen Rebecca S, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, biraz korkulu ve karışık hissettiğini ama başaracağını düşündüğünü söyledi.

        Oğlunun kardeşiyle de tanıştığını belirten Rebecca S, "Bir kalp, iki can birlikte oldular. Çocuklarda zaten dil hiç problem olmadı. Hepimiz için beden dili yeterli oluyor." dedi.

        Rebecca S, daha sonra evrak işlemlerinin ardından oğlu N.S'yi teslim aldı.

        - Olay

        Almanya vatandaşı Rebecca S. (31), 2019 yılında 1 yaşındaki oğluyla, çocuğunun babası Umut K'nin (33) Mustafakemalpaşa ilçesindeki annesi H.S'ye (60) ait eve gelmişti. Bir süre sonra Rebecca S'nin, erkek arkadaşının Almanya'ya dönmesi için ısrar ettiği, kendisinin ise bunu kabul etmediği aktarılmıştı. Bir süre sonra Rebecca S, oğlu N.S'nin kaybolduğuna yönelik polise ihbarda bulunmuş, uzun süren arama çalışmaları sonucu çocuğa ait herhangi bir ize rastlanmamıştı.


        Bunun üzerine Almanya'ya dönen Rebecca S, zaman zaman Türkiye'ye gelerek oğlunu aramaya devam etti.

        Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şubat ayında dosya yeniden açılırken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp, Cinayet ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği personelinden oluşan özel ekip kurulmuştu.

        Ekipler, çocuğu 10 Mart'ta babasının akrabası R.M'ye ait evde bulmuştu.

        N.S. devlet korumasına alınırken olayla ilgili babaanne H.S. ile çocuğun saklandığı ikametin sahibi R.M, tutuklanmıştı. Bu arada çocuğun babası Umut K'nin ise 2 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

        Çocuğun bulunmasının ardından haberdar edilen ve Almanya'dan Türkiye'ye gelen Rebecca S. ile devlet korumasındaki N.S, Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığında kan ve saç örneği vermiş, davacı Rebecca S'nin yüzde 99,99 ihtimalle N.S'nin biyolojik annesi olduğu belirlenmişti.

        Mustafakemalpaşa Aile Mahkemesi'nde dün görülen davada N.S'nin, mutat meskenin bulunduğu Almanya'ya iadesine ve annesi Rebecca S'ye teslimine karar verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

