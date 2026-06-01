Bursa'da sahipsiz köpekler 30 tavuğu telef etti

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahipsiz köpeklerin kümese saldırması sonucu 30 tavuk telef oldu. Mudanya Belediyesi sınırları içindeki Güzelyalı Siteler Mahallesi Eski Bursa Asfaltı Caddesi'nde bir sitenin bahçesindeki kümese giren 3 sahipsiz köpek, buradaki tavuklara saldırdı. Tavukların sesleri üzerine bahçeye gelen vatandaşlar, köpekleri bölgeden uzaklaştırdı. Kümesteki 30 tavuğun köpeklerce telef edildiği bildirildi. Bu arada sahipsiz köpeklerin kümeste bulunan tavuklara saldırdığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

