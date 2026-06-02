Bursa'da servis aracıyla çarpışan traktör sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki trafik kazasında ağır yaralanan traktör sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Yenişehir-İnegöl yolu Çayırlı Mahallesi mevkisinde, servis minibüsüne çarpan plakasız traktörün sürücüsü Rıdvan Ayaz (54) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ayaz, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

