        Bursa'da trafikte sürücüler arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2026 - 18:03 Güncelleme:
        Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda sürücüler arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

        Kavgada, Emirhan G. (24), Ahmet G. (49), Bulut T. (18) ve Burak K. (37) vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Emirhan G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

