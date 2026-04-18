Bursa'da trafikteki tartışmada sürücünün aracından baltayla inmesi kamerada
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde halk otobüsü şoförü ve yolcularla tartışan kamyonet sürücüsünün aracından baltayla indiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde halk otobüsü şoförü ve yolcularla tartışan kamyonet sürücüsünün aracından baltayla indiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yeşil Mahallesi'nde halk otobüsü şoförü ile kamyonet sürücüsü İ.M. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Otobüs şoförü ve yolcularla bir süre tartışan İ.M, aracından aldığı baltayla sözlü tartışmayı sürdürdü.
Tartışma anı ve kamyonet sürücüsünün elinde baltayla otobüse doğru yürüdüğü anlar, yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.