        Golbolde Nilüfer Görme Engelliler Spor Kulübü'nün Şampiyonlar Ligini 2. tamamladı

        Golbol Şampiyonlar Liginde Nilüfer Görme Engelliler Spor Kulübü (BUGES) eylül ayında Berlin'de yapılacak finalle katılmaya hak kazandı.

        Giriş: 07.04.2026 - 15:47 Güncelleme:
        Sırbistan'ın Niş kentinde düzenlenen turnuvaya katılan Bursa temsilcisi, eleme maçlarının tümünü kazanarak lider olarak çeyrek finale yükseldi.

        Çeyrek finalde Makedon ekibi Feniks'i teknik skorla 12-2 yenerek yarı finale yükselen Nilüfer BUGES, Çankaya Belediyesi'ni de 13-4 mağlup ederek Berlin'de düzenlenecek final grubuna katılmayı garantiledi.


        Finalde, daha önce Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamış ve kadrosunda üç olimpiyat şampiyonu oyuncu bulunan Finlandiya temsilcisi Old Power'a 5-2 mağlup olan Bursa temsilcisi turnuvayı ikinci sırada tamamladı.







        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

