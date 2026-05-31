İnegöl'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

BURSA(AA- Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Kurşunlu Mahallesi'nde Mehmet D. ile amcasının oğlu Ali D, arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali D, Mehmet D'yi bıçakla yaraladı. Yaralanan Mehmet D, yakınları tarafından İnegöl Devlet Hastanesine getirildi. Mehmet D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.